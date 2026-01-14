DAX25.283 ±-0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold4.619 -0,2%
VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern

15.01.26 11:03 Uhr
VW-Aktie tiefer: Rückgäng bei Absaltz von klassischen Transportern | finanzen.net

Die VW-Transportersparte hat im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,79 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,55 EUR -1,60 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Weltweit wurden 401.000 Fahrzeuge aller Baureihen ausgeliefert, 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover mitteilte. Deutliche Rückgänge gab es vor allem beim meistverkauften Modell VW Transporter und beim Pick-up Amarok. Die beiden in Hannover gebauten Modelle ID. Buzz und Multivan legten dagegen deutlich zu.

Beim Elektro-Bulli ID. Buzz verdoppelte sich die Auslieferungszahl auf gut 60.000 Stück, beim Multivan ging es um rund ein Drittel nach oben auf knapp 39.000 Fahrzeuge. Beides seien neue Bestwerte. Auch Caddy und Crafter, die VW in seinem polnischen Werk baut, legten etwas zu. Das konnte die Rückgänge bei Transporter und Amarok aber nicht ganz ausgleichen. Beide Modelle hat VW zusammen mit Ford (Ford Motor) entwickelt und lässt sie auch dort bauen.

"Bei den vollelektrischen Fahrzeugen haben wir in Europa fast 25 Prozent Marktanteil mit dem ID. Buzz in seinem Segment", sagte Markenchef Stefan Mecha im Interview mit der "Automobilwoche". Doch Marktanteil allein reiche nicht. "Entscheidend für die Auslastung und die Kostenstruktur unserer Werke sind die absoluten Volumina - und die bleiben hinter den Erwartungen zurück, wenn der Gesamtmarkt nicht wächst."

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent auf 102,55 Euro.

/fjo/DP/men

HANNOVER (dpa-AFX)

