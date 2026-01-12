DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 12,13 -0,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.746 +0,8%Euro 1,1662 -0,1%Öl 64,33 +0,1%Gold 4.578 -0,4%
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus
Nordex-Aktie: Kräftiges Plus beim Auftragseingang 2025
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
25,75 EUR +0,53 EUR +2,10 %
STU
Marktkap. 6,47 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Barclays Capital

Zalando Overweight

08:41 Uhr
Zalando Overweight
Zalando
25,75 EUR 0,53 EUR 2,10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Overweight

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,25 €		 Abst. Kursziel*:
38,61%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
25,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,92%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

12.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
12.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

