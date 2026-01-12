Zalando Aktie
Marktkap. 6,47 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Overweight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,25 €
|Abst. Kursziel*:
38,61%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
25,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,92%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.