DAX23.649 +0,2%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,65 +2,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.290 +1,6%Euro1,1746 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.765 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Amazon 906866 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen Stellantis-Aktie verliert: Werke werden vorübergehend geschlossen
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
KI-Projekt Stargate

Aktien von SoftBank und Oracle ungleich: Mega-Ausbau der KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI geplant

24.09.25 14:21 Uhr
SoftBank-Aktie springt hoch, NYSE-Aktie Oracle tiefer: SoftBank, Oracle und OpenAI heben KI-Infrastruktur mit Milliarden-Offensive auf neues Level | finanzen.net

Das KI-Unternehmen OpenAI, bekannt als Entwickler von ChatGPT, treibt gemeinsam mit Oracle und SoftBank den Ausbau der US-Rechenzentrumsinfrastruktur massiv voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
261,25 EUR -3,20 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
108,52 EUR 4,88 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SoftBank, Oracle und OpenAI bauen US-Rechenzentrumsinfrastruktur aus
• Fünf neue Rechenzentren für KI geplant
• Nächster Schritt bei Stargate-Projekt

Wer­bung

Im Rahmen des sogenannten "Stargate"-Projekts sollen in den kommenden Jahren fünf neue Rechenzentren in den USA entstehen. Drei davon werden von OpenAI und Oracle, zwei von OpenAI und SoftBank realisiert. Mit dieser Erweiterung wächst die Kapazität des Stargate-Projekts laut "Dow Jones Newswires" auf knapp sieben Gigawatt und das Investitionsvolumen auf mehr als 400 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren.

Die neuen Standorte verteilen sich laut Pressemitteilung von OpenAI auf verschiedene Regionen: So entstehen in Partnerschaft mit Oracle Rechenzentren im texanischen Shackelford County und im New Mexico County Doña Ana. Ein weiterer Standort ist im Mittleren Westen vorgesehen. Parallel dazu plant SoftBank mit seiner Energie-Tochter SB Energy zwei Großanlagen in Milam County, Texas, sowie in Lordstown, Ohio. Ergänzt wird das Netz durch den bereits bestehenden Hauptstandort in Abilene, Texas, der um bis zu 600 Megawatt erweitert werden könnte.

Das steckt hinter der "Stargate"-Initiative

Das Stargate-Projekt wurde Anfang 2025 offiziell von der US-Regierung gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen vorgestellt. Ziel sei es, die USA zum globalen Zentrum für KI-Rechenleistung zu machen und langfristig bis zu zehn Gigawatt an Kapazität aufzubauen. Die Investitionssumme könnte sich dabei nach Schätzungen auf insgesamt rund 500 Milliarden US-Dollar belaufen.

Wer­bung

Allerdings wirft das Projekt auch zahlreiche Fragen auf. Kritiker weisen darauf hin, dass der Aufbau einer Infrastruktur in dieser Größenordnung mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Neben der Finanzierung geht es vor allem um die Sicherstellung ausreichender Energieversorgung und Netzkapazitäten. Schon die aktuell geplanten sieben Gigawatt entsprechen einem erheblichen Anteil der Stromproduktion mittlerer US-Bundesstaaten. Auch der Wasserverbrauch für Kühlung und die ökologischen Folgen großflächiger Rechenzentren stehen laut "Wired" in der Diskussion.

Pläne schieben SoftBank-Aktie an

Nach Bekanntwerden der neuen KI-Offensive zogen Aktien der SoftBank Group am Mittwoch in Tokio schlussendlich um 5,97 Prozent auf 19.00 JPY an. Die Oracle-Aktie zeigte sich im vorbörslichen Mittwochshandel an der NYSE zuletzt um 1,48 Prozent tiefer bei 309,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: winhorse/iStock, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen