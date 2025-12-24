DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.556 ±-0,0%Bitcoin73.908 -0,3%Euro1,1779 -0,1%Öl62,54 +0,1%Gold4.470 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meyer-Werft-Sanierer kämpfen gegen 'Zettelwirtschaft'

24.12.25 15:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
207,35 EUR -0,95 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PAPENBURG/ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Sanierer des in schweres Fahrwasser gekommenen Kreuzfahrtschiffbauers Meyer Werft sehen noch viel Arbeit bei der Verbesserung der Effizienz des Traditionsunternehmens. Vor allem die Abschaffung einer im Unternehmen herrschenden "Zettelwirtschaft" sei nötig, sagten Geschäftsführer Bernd Eikens und Chefsanierer Ralf Schmitz im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Wer­bung

Ein Beispiel: Bislang würden Reklamationen zu Arbeiten von Zulieferern bei der Abgabe der Schiffe mittels gelber Zettel erfasst. "Wir sind dabei, das zu digitalisieren, wie es bei vielen Bauunternehmen längst Standard ist", sagte Eikens.

Die Kosten laufen davon

Kurz vor Fertigstellung der Schiffe entstehe immer eine große Hektik, um den Zeitplan einzuhalten, sagte Schmitz. Viele Beschäftigte seien sogar nach der Ablieferung des Schiffes während der Überführungsfahrt noch an Bord geblieben, um letzte Arbeiten durchzuführen. Er habe das immer als die "Phase der gelben Zettel" bezeichnet.

"Wenn Sie unter großem Zeitdruck stehen und letztlich sagen: alles egal, Hauptsache das Schiff wird fertig, entstehen diese Probleme und es laufen einem die Kosten weg", sagte Schmitz. Daher müssten diese Prozesse digitalisiert werden. Bei den jüngsten Ablieferungen sei es schon "atemberaubend viel besser" geworden: "Man muss ja keinen Hehl daraus machen: Hier sind Riesenverluste gemacht worden."

Wer­bung

In vielen Prozessabläufen habe es diese "Zettelwirtschaft" gegeben. Gerade im kaufmännischen Bereich hätten in der Vergangenheit nicht alle Abteilungen mit den gleichen Zahlen und Fakten gearbeitet. Bis Mitte 2027 solle SAP (SAP SE) unternehmensweit stabil genutzt werden, erklärten die beiden Manager. Den Stand der Sanierung sehe er derzeit zwischen 30 und 40 Prozent, sagte Eikens.

Einstieg von Bund und Land

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten vor gut einem Jahr jeweils 40 Prozent der Anteile an der finanziell angeschlagenen Meyer Werft übernommen. Dafür flossen insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem gewährleisteten sie einen Kreditrahmen von insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

Mitte Dezember hatten Bund und Land sowie die Meyer Werft einen Großauftrag der Reederei MSC Cruises vorgestellt: Bis 2033 soll die Werft vier Kreuzfahrtschiffe bauen, mit einer Option auf zwei weitere bis 2035. Der Auftrag hat einen Umfang von bis zu zehn Milliarden Euro.

Wer­bung

Offshore-Plattformen und Marinetanker "hochdefizitäre" Aufträge

Die Werft habe in der Vergangenheit auch Aufträge angenommen, die hochdefizitär seien, sagte Schmitz in dem Gespräch mit der Zeitung. So gebe es für den Bau von Offshore-Plattformen keine adäquaten Maschinen. Diese Aufträge müssten von Hand in riesigen Zelten abgearbeitet werden. Zu den Geldvernichtern gehöre auch der Bau von Marinetankschiffen, der in Rostock im Auftrag der federführenden NVL-Group aus Bremen erfolgt. "Dadurch häufen sich beachtliche Verluste an", sagte Schmitz./eks/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025SAP SE BuyUBS AG
04.12.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025SAP SE BuyUBS AG
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025SAP SE BuyUBS AG
04.12.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025SAP SE BuyUBS AG
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen