Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,25 Prozent auf 48.565,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent auf 6.919,35 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.602,38 Punkte./he