DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an
SAP Aktie

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Overweight

08:36 Uhr
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 310 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Bei SAP setzt er 2026 auf Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zunächst einmal ist Ogg aber auch sehr optimistisch für den Jahresbericht und rechnet dabei mit einem starken vierten Quartal und robusten Zielen. Er drückte den Papieren daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
209,20 €		 Abst. Kursziel*:
38,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
210,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,06%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:36 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

dpa-afx Zuversicht für Jahresbericht SAP-Aktie im Plus: JPMorgan senkt Ziel - Aber 'Overweight' SAP-Aktie im Plus: JPMorgan senkt Ziel - Aber 'Overweight'
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt letztendlich
Benzinga SAP Launches EU AI Cloud To Boost European Digital Sovereignty
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire SAP Unveils EU AI Cloud: A Unified Vision for Europe's Sovereign AI and Cloud Future
EN, SAP SAP stellt EU AI Cloud vor: Eine einheitliche Vision für Europas souveräne KI- und Cloud-Zukunft
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks SAP Deepens Ties With France's AI Ecosystem for Digital Sovereignty
PR Newswire SAP joins forces with France's AI ecosystem to power Europe's sovereign digital future
