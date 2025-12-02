DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,98 EUR +0,53 EUR +0,94 %
STU
53,23 CHF +0,39 CHF +0,73 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 122,86 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTFNF

UBS AG

TotalEnergies Buy

13:01 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
56,98 EUR 0,53 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern müsse nun nach dem Rückzug britischer und niederländischer Exportkreditagenturen eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 600 Millionen Dollar für sein Projekt in Mosambik stemmen, schrieb Henri Patricot am Dienstagabend. Die Aussichten für die nächsten vier Jahre dürften sich dadurch aber nicht wesentlich ändern. Der Experte rechnet mit einem endgültigen Start Anfang 2030, sollte das Projekt bald wieder aufgenommen werden./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,77 €		 Abst. Kursziel*:
9,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,81%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:01 TotalEnergies Buy UBS AG
26.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
25.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.11.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
Benzinga Japan&#39;s Gas Majors Rally Behind TotalEnergies Nebraska Project To Drive Clean Gas Growth
EN, TOTAL TotalEnergies, TES, Osaka Gas, Toho Gas and ITOCHU Partner Up to Develop the Live Oak Project for e-NG Production in Nebraska
Zacks Top Analyst Reports for Palantir, Philip Morris & TotalEnergies
Benzinga TotalEnergies Sells 40% Stake In Nigeria Offshore Blocks To Chevron
EN, TOTAL Exploration: TotalEnergies Strengthens its Global Collaboration with Chevron
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen