TotalEnergies Aktie
Marktkap. 121,26 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Auswirkungen eines möglichen russisch-ukrainischen Friedensschlusses unter US-Vermittlung für die großen europäischen Öl- und Gaskonzerne. BP und Totalenergies hätten über Minderheitsbeteiligungen an dortigen Konkurrenten die umfangreichsten Geschäftsaktivitäten in Russland und diese bilanztechnisch schon völlig abgeschrieben. Ein Verkauf sei wegen der westlichen Sanktionen und der russischen Reaktion darauf derzeit nicht möglich, erinnerte der Experte. Ähnlich sehe es mit einer Veräußerung ihrer internationalen Vermögenswerte durch die russische Lukoil aus. Da die US-Regierung die treibende Kraft hinter einer möglichen russisch-ukrainischen Verständigung sei, dürfte sie ein Interesse daran haben, dass bei Lukoil eher heimische Unternehmen wie ExxonMobil oder Chevron zum Zuge kämen./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:16
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
