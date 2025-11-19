DAX 23.273 +0,2%ESt50 5.539 +0,2%MSCI World 4.298 +0,0%Top 10 Crypto 11,97 -3,8%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.019 -0,8%Euro 1,1531 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.135 -0,1%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 121,26 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

13:16 Uhr
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Auswirkungen eines möglichen russisch-ukrainischen Friedensschlusses unter US-Vermittlung für die großen europäischen Öl- und Gaskonzerne. BP und Totalenergies hätten über Minderheitsbeteiligungen an dortigen Konkurrenten die umfangreichsten Geschäftsaktivitäten in Russland und diese bilanztechnisch schon völlig abgeschrieben. Ein Verkauf sei wegen der westlichen Sanktionen und der russischen Reaktion darauf derzeit nicht möglich, erinnerte der Experte. Ähnlich sehe es mit einer Veräußerung ihrer internationalen Vermögenswerte durch die russische Lukoil aus. Da die US-Regierung die treibende Kraft hinter einer möglichen russisch-ukrainischen Verständigung sei, dürfte sie ein Interesse daran haben, dass bei Lukoil eher heimische Unternehmen wie ExxonMobil oder Chevron zum Zuge kämen./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

