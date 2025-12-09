DAX 24.043 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.197 -0,3%
Top News
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Profil

TotalEnergies Aktie

Marktkap. 122,02 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

08.12.25
TotalEnergies Overweight
TotalEnergies
56,62 EUR -0,13 EUR -0,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Bezug dazu, dass der Ölkonzern sein Fördergeschäft in Großbritannien mit dem Gemeinschaftsunternehmen Neo Next vom spanischen Konkurrenten Repsol fusioniere. Sie geht davon aus, dass erwartete Synergien einen Mehrwert bieten und in beiden Fällen den Cashflow verbessern./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,77 €		 Abst. Kursziel*:
39,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
08.12.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
05.12.25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Rentables TotalEnergies-Investment? EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones TotalEnergies-Aktie legt zu: Kooperation mit Galp bei Mopane-Feld in Namibia
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
EN, TOTAL Namibia: TotalEnergies concludes agreement with Galp to enter as operator in the prolific PEL 83 license, including the Mopane discovery
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
EN, TOTAL TotalEnergies announces the commencement of trading of its ordinary shares on the NYSE
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
