ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2018
|TOTAL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.2018
|TOTAL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2018
|TOTAL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.2018
|TOTAL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2018
|TOTAL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen