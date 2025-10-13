TotalEnergies Aktie
Marktkap. 106,1 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Mark Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber weitgehend berücksichtigt./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,58 €
|Abst. Kursziel*:
10,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:21
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)