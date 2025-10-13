Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Hold

12:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 51,81 EUR 1,37 EUR 2,72% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Mark Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber weitgehend berücksichtigt./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE