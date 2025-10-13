DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 106,1 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Mark Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber weitgehend berücksichtigt./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,58 €		 Abst. Kursziel*:
10,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:21 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
03.10.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Im Zwiespalt TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dow Jones BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen soll verkauft werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies, Veolia Partner To Drive Low-Carbon Future
EN, TOTAL TotalEnergies and Veolia Join Forces for the Energy Transition and the Circular Economy
EN, TOTAL Nicola Mavilla is appointed Senior Vice-President Exploration of TotalEnergies
EN, TOTAL Denmark: TotalEnergies Welcomes a Partner and Future Customer in the Bifrost CCS Project
EN, TOTAL Norway: TotalEnergies divests its non-operated interest in West Ekofisk, Albuskjell and Tommeliten Gamma fields
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests 50% of a 270 MW Portfolio in France
reNEWS TotalEnergies plans to cut green spending
