Top News
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group
TotalEnergies Aktie

50,88 EUR -0,24 EUR -0,47 %
Marktkap. 109,22 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
UBS AG

TotalEnergies Buy

09:26 Uhr
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
50,88 EUR -0,24 EUR -0,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,99 €		 Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,06%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:26 TotalEnergies Buy UBS AG
03.10.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Profitables TotalEnergies-Investment? EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen soll verkauft werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Totalenergies auf 70 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Totalenergies kündigt Kostensenkungen und Produktionsziele bis 2030 an
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft - Kürzung von Investitionen
Benzinga TotalEnergies, Veolia Partner To Drive Low-Carbon Future
EN, TOTAL TotalEnergies and Veolia Join Forces for the Energy Transition and the Circular Economy
EN, TOTAL Nicola Mavilla is appointed Senior Vice-President Exploration of TotalEnergies
EN, TOTAL Denmark: TotalEnergies Welcomes a Partner and Future Customer in the Bifrost CCS Project
EN, TOTAL Norway: TotalEnergies divests its non-operated interest in West Ekofisk, Albuskjell and Tommeliten Gamma fields
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests 50% of a 270 MW Portfolio in France
reNEWS TotalEnergies plans to cut green spending
EN, TOTAL 2025 Strategy and Outlook Presentation
