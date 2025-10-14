LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 268,08 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der jüngst gestiegenen Erwartungen hätten die Franzosen alles in allem immer noch gut genug abgeschnitten./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
635,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
528,60 €
|Abst. Kursziel*:
20,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
610,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,10%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
565,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK