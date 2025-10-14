DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

610,00 EUR +25,00 EUR +4,27 %
STU
567,45 CHF +72,39 CHF +14,62 %
BRX
Marktkap. 268,08 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
610,00 EUR 25,00 EUR 4,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der jüngst gestiegenen Erwartungen hätten die Franzosen alles in allem immer noch gut genug abgeschnitten./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
635,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
528,60 €		 Abst. Kursziel*:
20,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
610,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,10%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
565,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

