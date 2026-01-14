DAX aktuell

Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte dürften die Anleger am Donnerstag voraussichtlich wieder etwas zugreifen.

Der DAX begibt sich am Donnerstag voraussichtlich wieder auf Erholungskurs, nachdem er den Mittwochshandel um 0,53 Prozent schwächer bei 25.286,24 Zählern beendet hatte: In vorbörslichen Indikationen steigt das Börsenbarometer zeitweise um 0,2 Prozent auf 25.340 Punkte.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am Dienstag hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Leichter Rückschlag nach Rekorden auch an US-Börsen

Auch an der Wall Street kam es zur Wochenmitte zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie.

Anleger beobachten Situation im Iran und um Grönland

Gestützt wird die Stimmung am Donnerstag von den stark fallenden Ölpreisen. Aussagen von Trump am Mittwochabend lassen darauf hoffen, dass ein militärisches Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen den Iran nicht unmittelbar bevorsteht. Trump hatte erklärt, dass ihm zugesichert worden sei, dass der Iran die Tötung von Demonstranten einstellen werde. Dies deutet womöglich darauf hin, dass er von einer angedrohten militärischen Reaktion auf die Niederschlagung der landesweiten Demonstrationen absehen könnte.

Daneben bleibt auch die Situation um Grönland nach Gesprächen zwischen den USA und Dänemark im Blick. Spitzenbeamte aus Dänemark und Grönland haben nach einem Besuch im Weißen Haus erklärt, dass sie Präsident Donald Trump nicht davon überzeugen konnten, seine Ambitionen zur Annexion Grönlands aufzugeben. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte dennoch, das Treffen sei ein positiver Schritt nach vorn gewesen, auch wenn es Trump in der Sache nicht umgestimmt habe. Eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit" bleibe bestehen, sagte er, wenngleich die Gespräche fortgesetzt würden.

Bilanzsaison der US-Banken weiterhin im Blick

Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart. Weitere Impulse könnten auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia ausgehen, dem so genannten Philly-Fed.

