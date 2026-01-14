DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.711 -0,7%Euro1,1631 -0,1%Öl64,61 -1,2%Gold4.609 -0,4%
Schmuckgeschäft

Richemont-Aktie: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen

15.01.26 07:36 Uhr
Richemont-Aktie: Rekordzahlen zum Jahresende 2025 | finanzen.net

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat den Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
174,80 CHF -0,80 CHF -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Markterwartungen wurden dabei klar übertroffen. Im dritten Quartal 2025/26 (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe sogar um 11 Prozent zu.

Das sind mehr als im Rekord-Vorjahresquartal, als die Genfer plus 10 Prozent schafften. Analysten hatten beim organischen Wachstum im Durchschnitt lediglich einen Anstieg von 8,3 Prozent erwartet.

Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+14 Prozent zu konstanten Währungen), während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC ebenfalls anzog (+7 Prozent).

Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Quartal nicht. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich ebenfalls nicht.

/ys/mk/AWP/stk

GENF (dpa-AFX)

