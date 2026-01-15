Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/mis

