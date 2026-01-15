Richemont Aktie
Marktkap. 109,96 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
165,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
164,65 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|08:31
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|08:31
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG