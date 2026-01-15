DAX 25.308 -0,2%ESt50 6.026 -0,2%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,96 +0,1%Gold 4.604 -0,3%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
165,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,65 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:31 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
15.01.26 Richemont Outperform Bernstein Research
15.01.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Richemont-Anlage unter der Lupe SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Start ab
finanzen.net SIX-Handel SLI fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
dpa-afx Richemont-Aktie trotzdem tiefer: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen