Richemont Aktie

Marktkap. 110,6 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
170,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
170,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

