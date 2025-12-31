Richemont Aktie
Marktkap. 110,6 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
170,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
