Aktien Schweiz etwas leichter - Richemont unter Druck

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich etwas leichter aus dem letzten Handelstag der Woche verabschiedet. Vor dem Wochenende nahmen Anleger vorsichtshalber Gewinne mit, wie es hieß. Marktteilnehmer wiesen darauf hin, dass die US-Militäraktion in Venezuela an einem Samstag stattfand. In den USA steht derweil ein verlängertes Wochenende an; wegen des Feiertags Martin Luther King Day bleiben die dortigen Börsen am Montag geschlossen.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 13.414 Punkte. Am Donnerstag hatte der Index seinen bisher höchsten Stand erreicht. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 25,22 (Vortag: 19,58) Millionen Aktien.

Die mit Abstand höchsten Verluste im SMI verzeichnete die Aktie von Richemont. Nachdem am Vortag die guten Quartalszahlen zu Gewinnmitnahmen genutzt und der etwas vorsichtige Ausblick des Luxusgüterkonzerns negativ aufgenommen worden war, verloren die Titel nun weitere 5,4 Prozent. Die Analysten von Berenberg sehen in der Uhrensparte von Richemont eine Schwachstelle. Und die Kollegen von der Bank of America hatten Richemont auf Neutral von Buy zurückgestuft. Sie halten den Sektor an sich für angemessen bewertet.

Belastet wurde der SMI auch von Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 1,7 Prozent fiel. Die Pharmaschwergewichte Roche (+1%) und Novartis (+0,9%) widersetzten sich der negativen Tendenz.

Verkauft wurden ferner Aktien des Segments Baumaterialien. Amrize, Holcim und Sika verbilligten sich um bis zu 2,7 Prozent. Geberit gewannen in einer Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag 0,5 Prozent. Der Kurs des Sanitärtechnikherstellers hatte am Donnerstag kräftig nachgegeben, obwohl das Unternehmen solide Zahlen vorgelegt hatte. Marktteilnehmer erklärten das mit Gewinnmitnahmen. Nun aber hat Berenberg das Kursziel für die Geberit-Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Logitech fielen um 0,9 Prozent. Die Analysten von Barclays hatten die Aktie auf Equal-Weight von Overweight abgestuft. Sie halten den Sektor für angemessen bewertet.

January 16, 2026 11:39 ET (16:39 GMT)