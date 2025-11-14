DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
Richemont Aktie

185,25 EUR -1,70 EUR -0,91 %
STU
172,10 CHF +1,15 CHF +0,67 %
SWX
Marktkap. 109,02 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Richemont Hold

11:26 Uhr
Richemont
185,25 EUR -1,70 EUR -0,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
170,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
172,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
172,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,22%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Richemont Buy UBS AG
14.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
14.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach
finanzen.net Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich in Rot
finanzen.net Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
