LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 192 Franken belassen. Analystin Carole Madjo verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Luxusgüterkonzern ein weiterhin solides Umsatzwachstum. Die Marge dürfte allerdings dem Gegenwind von Rohstoffen, Währungen und Zöllen ausgesetzt bleiben./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

