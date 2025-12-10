Richemont Aktie
Marktkap. 106,86 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 192 Franken belassen. Analystin Carole Madjo verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Luxusgüterkonzern ein weiterhin solides Umsatzwachstum. Die Marge dürfte allerdings dem Gegenwind von Rohstoffen, Währungen und Zöllen ausgesetzt bleiben./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
192,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,22 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|14:26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
