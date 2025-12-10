DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
Richemont Aktie

Barclays Capital

Richemont Overweight

14:26 Uhr
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 192 Franken belassen. Analystin Carole Madjo verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Luxusgüterkonzern ein weiterhin solides Umsatzwachstum. Die Marge dürfte allerdings dem Gegenwind von Rohstoffen, Währungen und Zöllen ausgesetzt bleiben./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

