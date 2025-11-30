DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Airbus 938914 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
182,55 EUR +0,45 EUR +0,25 %
STU
173,05 CHF +2,75 CHF +1,61 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,36 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

09:46 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
182,55 EUR 0,45 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 195 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
172,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
173,05 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
177,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:46 Richemont Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Richemont Buy UBS AG
19.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Expertenmeinungen So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein
finanzen.net SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Start im Minus
finanzen.net Gewinne in Zürich: So steht der SMI am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beendet den Montagshandel mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen