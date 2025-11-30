Richemont Aktie
Marktkap. 107,36 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 195 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
172,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
173,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
177,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
