Aktien Schweiz mit US-Feiertag kaum bewegt

27.11.25 17:46 Uhr
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Wegen des Feiertages Thanksgiving in den USA verlief das Geschäft erwartungsgemäß äußerst impuls- und umsatzarm. Viele Marktteilnehmer in den USA dürften den Feiertag für ein verlängertes Wochenende genutzt haben. Nach einer mehrtägigen Rally sprachen Marktteilnehmer aber auch von einer notwendigen Konsolidierung. Die Stimmung bleibe wegen der anhaltenden Zinssenkungsfantasie in den USA aber weiter positiv. Sowohl der GfK-Konsumklimaindikator aus Deutschland als auch Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone verpufften ohne Wirkung. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 12.831 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 10,46 (zuvor: 19,65) Millionen Aktien.

Wer­bung

Im Luxusgütersektor stiegen Richemont um 0,1 Prozent, außerhalb des SMI zeigten sich Swatch mit einem Abschlag von 1,8 Prozent. Die UBS hatte für beide Werte die Kursziele erhöht, Richemont aber weiter zum Kauf empfohlen. Bei Swatch rieten die Analysten dagegen weiterhin zum Verkauf der Titel. Denn Richemont habe ihre Widerstandsfähigkeit während der jüngsten Abschwächung in der Luxusgüterindustrie unter Beweis gestellt, die Strategie von Swatch stehe aber in Frage und müsse möglicherweise überprüft werden.

Sika schlossen hauchdünn im Plus. Das Spezialchemie-Unternehmen erwartet in diesem Jahr wegen einer Überholung ihrer China-Aktivitäten und anderen Kostensenkungsmaßnahmen einen einmaligen Verlust von bis zu 100 Millionen Franken. Die kürzlich gesenkte Wachstumsprognose bis 2028 wurde aber bekräftigt. Adecco (+0,9%) erreiche ihre strategischen und finanziellen Ziele und werde dies voraussichtlich auch in Zukunft tun, urteilte Vontobel-Analyst Michael Foeth. CPH passte den Ausblick an und sieht wichtige Kennziffern nun unter Vorjahresniveau - der Kurs sackte um 2,6 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 11:47 ET (16:47 GMT)

