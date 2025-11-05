DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +1,0%Nas23.588 +1,0%Bitcoin90.461 +2,2%Euro1,1477 -0,1%Öl63,70 -1,0%Gold3.983 +1,3%
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor

05.11.25 18:46 Uhr
Demnächst gewährt Adecco SA Anlegern einen Blick in die Bücher.

Adecco SA öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,601 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adecco SA noch 0,560 CHF je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,73 Milliarden EUR für Adecco SA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,43 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 EUR, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 23,03 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,04 Milliarden CHF erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

