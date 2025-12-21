Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,33 Prozent auf 88.661,59 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 88.370,60 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,5 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 0,46 Prozent auf 77,49 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 77,85 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 0,70 Prozent stärker bei 2.997,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.977,00 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 587,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (592,55 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 1,933 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,932 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 467,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (477,25 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3730 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3703 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2173 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2182 US-Dollar.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 1,44 Prozent auf 0,2855 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2814 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 856,70 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 853,02 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1317 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,10 Prozent auf 125,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 125,80 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,37 Prozent auf 12,25 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 12,21 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 auf. Es geht 0,36 Prozent auf 12,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,55 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Sui um 0,50 Prozent auf 1,461 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,454 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.