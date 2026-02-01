DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.787 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1804 -0,1%Öl67,87 +0,1%Gold4.929 -0,4%
Devisen im Blick

Eurokurs gibt etwas nach - Das sind die Gründe

04.02.26 17:10 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro etwas nachgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben.

Werte in diesem Artikel

Devisen
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1804 USD -0,0015 USD -0,13%
Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1802 US-Dollar. Wie auch schon am Dienstag bewegte sich der Euro um die Marke von 1,18 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1820 (Dienstag: 1,1801) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8460 (0,8473) Euro.

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Januar auf 1,7 Prozent zurückgegangen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Die Daten bewegten den Markt nicht, da dieser Rückgang erwartet worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig zwei Prozent an. Sie hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch an diesem Donnerstag wird keine Änderung erwartet.

Allerdings wachsen Zweifel, ob die EZB tatsächlich auch im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nicht mehr senken wird. "Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden", erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von zwei Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte." Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Lagarde, die Tür für eine Zinssenkung "zumindest einen Spaltbreit" öffnet.

Der Eurokurs hatte zuletzt zum Doller zugelegt und war in der vergangenen Woche zeitweise über 1,20 Dollar gestiegen. Nach der Nominierung von Kevin Warsh zum Chef der US-Notenbank gab er aber wieder etwas nach.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86160 (0,86230) britische Pfund, 185,15 (183,92) japanische Yen und 0,9168 (0,9173) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.919 Dollar. Das waren etwa 27 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

