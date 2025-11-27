DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 +1,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.006 +1,2%Euro1,1595 ±-0,0%Öl63,34 +0,4%Gold4.158 -0,1%
G-SIB-Liste

Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko

27.11.25 20:21 Uhr
Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Systemisches Risiko herabgestuft: Was die neue FSB-Bewertung für die Deutsche Bank bedeutet

Die Deutsche Bank ist in der vom Financial Stability Board geführten Liste der systemisch wichtigen und global tätigen Banken eine Größenkategorie nach hinten gerückt.

Sie gilt damit als systemisch weniger riskant.

Die Aktie der Deutschen Bank reagiert am Donnerstag nachbörslich kaum auf die Neueinstufung. Im Tradegate-Handel steht das Papier zeitweise bei 30,50 Euro und damit um 0,16 Prozent unter dem XETRA-Schluss.

Wer­bung

Wie der FSB anlässlich der Aktualisierung dieser Liste weiter mitteilte, wurden die Bank of America und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) um jeweils eine Stufe hochgenommen.

Die sogenannten G-SIBs müssen wegen ihrer Größe und systemischen Bedeutung zusätzliches Eigenkapital vorhalten sowie zusätzliche, zur Verlustabsorption geeignete Eigenkapitalinstrumente (TLAC). Zudem müssen diese Großbanken über Pläne für die eigene Abwicklung verfügen, erhöhten Datenanforderungen genügen und bestimmte Berichtspflichten erfüllen.

Zur höchsten Kategorie (Eigenkapitalzuschlag von 3,50 Prozentpunkten) gehört wie im Vorjahr keine Bank, zur zweithöchsten wie zuvor nur JP Morgan Chase (2,50 Prozentpunkte) und zur dritthöchsten (2,00 Prozentpunkte) neben Citigroup und HSBC nun auch die Aufsteiger Bank of America und ICBC.

Wer­bung

Darunter (1,50 Prozentpunkte) folgen unter anderem, Barclays, Credit Agricole und BNP Paribas. Der untersten Größenkategorie gehören unter anderem die Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley, Santander, Societe Generale und Wells Fargo an.

DOW JONES-

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com

