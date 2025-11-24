DAX23.253 +0,7%Est505.537 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.779 +2,3%Bitcoin75.741 +0,4%Euro1,1517 ±0,0%Öl62,92 +0,7%Gold4.098 +0,8%
Kapitalerhöhung

Deutsche Bank-Aktie höher: Ausgabe von Additional-Tier-1-Wertpapieren

24.11.25 17:12 Uhr
Deutsche Bank hat Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittiert - Aktie zieht an | finanzen.net

Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigte Emission von hartem Kernkapital abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,47 EUR -0,15 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Bank mitteilte, hat sie sogenannte AT1-Instrumente (Additional Tier 1) im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro begeben.

Die Papiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,750 Prozent bis zum 30. April 2035. Die Bank kann die Wertpapiere, vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung, vom 30. Oktober 2034 bis zum 30. April 2035, täglich kündigen.

Die Aktie der Deutschen Bank steigt via XETRA zeitweise um 0,36 Prozent auf 29,49 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

