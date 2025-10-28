DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1623 -0,2%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,77 EUR +0,16 EUR +0,54 %
STU
34,65 USD +0,71 USD +2,09 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Bank Hold

09:31 Uhr
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
29,77 EUR 0,16 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "gut genug", schrieb Joseph Dickerson am Mittwochmorgen. Auch die Kernkapitalquote sei besser als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,41 €		 Abst. Kursziel*:
8,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

09:36 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
09:31 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Investment-Tipp JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Deutsche Bank-Aktie erhält Hold
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
dpa-afx Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Zacks Analysts Estimate Deutsche Bank (DB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Financial Times Deutsche Bank tries to block Ardagh’s $10bn restructuring deal
Financial Times Deutsche Bank tries to block Ardagh’s $10bn restructuring deal
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen