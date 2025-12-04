DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Deutsche Bank Aktie

31,20 EUR +0,26 EUR +0,82 %
STU
36,04 USD +0,06 USD +0,17 %
BTT
Marktkap. 58,48 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

11:56 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank AG
31,20 EUR 0,26 EUR 0,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,18 €		 Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
24.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktuelle Analyse RBC Capital Markets verleiht Deutsche Bank-Aktie Outperform in jüngster Analyse RBC Capital Markets verleiht Deutsche Bank-Aktie Outperform in jüngster Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX steigt zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Bitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November
dpa-afx N26 schließt sich europäischer Bezahllösung Wero an
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
MarketWatch As ChatGPT turns three, Deutsche Bank offers these solutions to Altman’s ‘Code Red’
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights HSBC, Mitsubishi UFJ Financial and Deutsche Bank
Zacks Why Is Deutsche Bank (DB) Down 1.3% Since Last Earnings Report?
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch The case that won’t go away: ECB reportedly investigates allegations of financial irregularities at Deutsche Bank
Business Times ECB reviews claims Deutsche Bank downplayed financial risks
RTE.ie ECB reviews claims Deutsche Bank downplayed risks - FT
