DAX-Anleger zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy unter den Erwartungen --Rheinmetall & Co. reagieren auf Ukraine-Gespräche -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Deutsche Bank Aktie

29,49 EUR +0,07 EUR +0,24 %
STU
33,91 USD -0,27 USD -0,78 %
BTT
Marktkap. 56,15 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

09:51 Uhr
Deutsche Bank AG
29,49 EUR 0,07 EUR 0,24%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

09:51 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
24.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Dow Jones EZB prüft Netting-Praktiken der Deutschen Bank - Zeitung
finanzen.net Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?
Dow Jones Deutsche Bank-Aktie höher: Ausgabe von Additional-Tier-1-Wertpapieren
Dow Jones Deutsche Bank gibt AT1-Instrumente im Nennwert von 1 Mrd EUR aus
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag ohne große Veränderung
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag
Business Times ECB reviews claims Deutsche Bank downplayed financial risks
MarketWatch Deutsche Bank may have just set a holy-grail goal for the S&P 500
MarketWatch Bitcoin’s trading around $86,000. The ‘Tinkerbell’ effect is haunting crypto, says Deutsche Bank
Zacks Deutsche Bank Intends to Divest Indian Retail and Wealth Unit
Business Times Deutsche Bank warns of Japan capital flight in echo of UK crisis
Zacks Deutsche Bank Sets RoTE Above 13% & Outlines Growth Plan by 2028
Business Times Deutsche Bank joins Barclays, Apollo targeting energy transition deals
Business Times Deutsche Bank unveils more ambitious cost and profit targets for 2028
