Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 56,15 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,44 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:51
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.