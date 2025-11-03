Deutsche Bank-Aktie gewinnt: Eigenkapitalanforderungen sinken leicht
Die Deutsche Bank muss ihr Geschäft im kommenden Jahr gemäß den Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Aufsicht (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) mit etwas weniger Eigenkapital hinterlegen als im Vorjahr.
Werte in diesem Artikel
Wie die Bank mitteilte, wurde für die Säule-2-Anforderung (P2R) eine Quote von 2,85 Prozent ab Anfang 2026 festgelegt, 5 Basispunkte weniger als für 2025.
Die Säule-2-Anforderung für die Verschuldungsquote (P2R-L) bleibe unverändert bei 10 Basispunkten, so die Bank weiter. Zum 30. September 2025 hätten die Quoten deutlich sowohl über den seinerzeit geltenden als auch den kommenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen gelegen.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,39 Prozent auf 31,67 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
