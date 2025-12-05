ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
