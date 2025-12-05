DAX24.088 +0,9%Est505.748 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,30 -2,4%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.265 -1,1%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,27 -0,2%Gold4.229 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an
Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3 Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

05.12.25 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,23 EUR 0,30 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
24.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen