Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?

Nach einem starken Jahresauftakt hat Solana im Oktober und November spürbar korrigiert. Für viele wirkt der Rücksetzer wie das abrupte Ende einer möglichen Altcoin-Season, andere sehen darin eher eine gesunde Verschnaufpause nach der Rally. Wer Solana als Technologiewette auf die nächsten Jahre betrachtet, könnte die aktuelle Schwächephase nutzen, sich intensiver mit dem Projekt und einer kleinen Beimischung im Depot zu beschäftigen.

Solana ist keine "klassische" Kryptowährung, sondern eine Smart-Contract-Plattform, auf der Entwickler Anwendungen für DeFi, Tokenisierung oder DePIN (dezentralisierte Infrastruktur) aufbauen können. Die Blockchain zielt auf sehr hohe Geschwindigkeit und niedrige Kosten: Transaktionen werden in Sekundenbruchteilen verarbeitet, theoretisch sind 65000 Transaktionen pro Sekunde möglich. Die Gebühren liegen oft unter 0,001 US-Dollar.

Technisch kombiniert Solana einen eigenen Zeitstempel-Mechanismus ("Proof of History") mit einem Proof-of-Stake-Netzwerk. Inhaber des SOL-Tokens können ihre Coins "staken", also zur Sicherung des Netzwerks bereitstellen und dafür laufende Rewards erhalten. Gleichzeitig ist Solana aber auch mit Risiken verbunden: Neue Konkurrenzplattformen, eine historisch hohe Token-Inflation und die starke Rolle spekulativer Meme-Trades könnten die langfristige Entwicklung bremsen.

Solana als Beimischung - mit langem Atem

Nicht wenige Krypto-Anleger sehen Solana als interessante Beimischung in einem diversifizierten Krypto-Depot. Investoren, die von einem steigenden Bedarf an Smart-Contract-Plattformen ausgehen und darauf spekulieren, dass Solana einen relevanten Teil dieses Marktes bedienen könnte, investieren, könnten auf Solana setzen - und damit von einem weiteren Ökosystem-Ausbau profitieren. Spekulative Anleger sollten allenfalls einen kleinen Teil ihres Portfolios in spekulative Coins investieren - und obendrein in der Lage sein, starke Kursschwankungen auszuhalten.

Wer in Solana investieren möchte, ohne sich um die technische Verwahrung zu kümmern, kann das 21shares Solana Core Staking ETP (Ticker: CSOL, ISIN: CH1385084384) in Betracht ziehen. Das börsengehandelte Produkt bildet den Solana-Kurs 1:1 ab, da es vollständig durch echte SOL-Token gedeckt ist. Die Verwahrung erfolgt professionell über einen lizenzierten Custodian in sogenannten Cold Wallets. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Staking-Erträge fließen automatisch ins Produkt zurück und erhöhen so den Wert je Anteil. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt lediglich 0,35 % pro Jahr.

Risikohinweis: Krypto-Investments und entsprechende ETPs sind hoch volatil und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.





Fazit: Technologiewette mit Chancen und Risiken

Sollte sich die Plattform im Wettbewerb um schnelle, günstige Blockchains behaupten und ihr Ökosystem weiter wachsen, könnten die Kursrückgänge der letzten Wochen möglicherweise eine Buy-the-dip-Chance darstellen. Denkbar ist aber auch, dass Konkurrenz, Regulierung oder nachlassendes Interesse das Projekt ausbremsen.

