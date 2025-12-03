DAX23.804 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Treffen

VW-Aktie legt zu: Ministerpräsident Lies bei Versammlung in Wolfsburg

03.12.25 09:21 Uhr
VW-Aktie steigt: Ministerpräsident Lies besucht wichtige Versammlung in Wolfsburg | finanzen.net

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wird am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) zur Volkswagen-Betriebsversammlung in der Wolfsburger Konzernzentrale erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,85 EUR 1,10 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Neben Unternehmenschef Oliver Blume und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo wird auch der Regierungschef bei dem nicht öffentlichen Treffen zur Belegschaft sprechen. Das Land ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Anteilseigner, Lies sitzt im Aufsichtsrat.

Wer­bung

Im Vergleich zur Betriebsversammlung im Dezember letzten Jahres, bei der Blume in der heißen Warnstreikphase zeitweise ausgebuht worden war, wird diese Dezember-Versammlung zumindest etwas ruhiger erwartet. Erst vor wenigen Tagen beim Festakt zu 80 Jahren Mitbestimmung im Wolfsburger Werk hatten Blume und Cavallo die Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung als Erfolgsmodell gewürdigt.

Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert.

Im XETRA-Geschäft zeigen sich die Vorzugsaktien von VW zur Wochenmitte zeitweise 0,99 Prozent stärker bei 102,20 Euro.

Wer­bung

/bch/DP/nas

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen