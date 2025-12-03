VW-Aktie legt zu: Ministerpräsident Lies bei Versammlung in Wolfsburg
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wird am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) zur Volkswagen-Betriebsversammlung in der Wolfsburger Konzernzentrale erwartet.
Neben Unternehmenschef Oliver Blume und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo wird auch der Regierungschef bei dem nicht öffentlichen Treffen zur Belegschaft sprechen. Das Land ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Anteilseigner, Lies sitzt im Aufsichtsrat.
Im Vergleich zur Betriebsversammlung im Dezember letzten Jahres, bei der Blume in der heißen Warnstreikphase zeitweise ausgebuht worden war, wird diese Dezember-Versammlung zumindest etwas ruhiger erwartet. Erst vor wenigen Tagen beim Festakt zu 80 Jahren Mitbestimmung im Wolfsburger Werk hatten Blume und Cavallo die Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung als Erfolgsmodell gewürdigt.
Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert.
Im XETRA-Geschäft zeigen sich die Vorzugsaktien von VW zur Wochenmitte zeitweise 0,99 Prozent stärker bei 102,20 Euro.
