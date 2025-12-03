DAX23.802 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Suche abgeschlossen

HSBC-Aktie in Rot: Brendan Nelson zum Chairman ernannt

03.12.25 09:22 Uhr
HSBC-Aktie im Minus: Brendan Nelson übernimmt den Chairman-Posten | finanzen.net

Die britische Bank HSBC Holdings hat einen neuen Group Chair.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
12,44 EUR 0,04 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Bank mitteilte, hat ihr Board Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen.

Wer­bung

Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.

Der Posten an der Spitze der Bank, die ihren Sitz in London hat, aber einen Großteil ihres Geldes in Asien verdient, gilt als einer der anspruchsvollsten in der Finanzwelt, da er hochrangige Verbindungen in Peking, London und Washington erfordere sowie Nervenstärke, geopolitische Gräben zu überbrücken.

HSBC ist unter CEO Georges Elhedery, der im Herbst 2024 übernahm und seitdem den Personalabbau und die Umstrukturierung von Sparten vorantreibt, im Umbruch.

Wer­bung

Europas nach Vermögenswerten größte Bank hatte Ende 2024 Headhunter beauftragt, um einen Nachfolger für Tucker zu finden, aber das Gremium habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf einen Nachfolger zu einigen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Suche vertraute Personen.

Für die Aktien der HSBC geht es am Mittwoch in London zwischenzeitlich um 0,68 Prozent runter auf 10,804 GBP.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025HSBC NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025HSBC NeutralUBS AG
30.10.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen