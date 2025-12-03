HSBC-Aktie in Rot: Brendan Nelson zum Chairman ernannt
Die britische Bank HSBC Holdings hat einen neuen Group Chair.
Werte in diesem Artikel
Wie die Bank mitteilte, hat ihr Board Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen.
Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.
Der Posten an der Spitze der Bank, die ihren Sitz in London hat, aber einen Großteil ihres Geldes in Asien verdient, gilt als einer der anspruchsvollsten in der Finanzwelt, da er hochrangige Verbindungen in Peking, London und Washington erfordere sowie Nervenstärke, geopolitische Gräben zu überbrücken.
HSBC ist unter CEO Georges Elhedery, der im Herbst 2024 übernahm und seitdem den Personalabbau und die Umstrukturierung von Sparten vorantreibt, im Umbruch.
Europas nach Vermögenswerten größte Bank hatte Ende 2024 Headhunter beauftragt, um einen Nachfolger für Tucker zu finden, aber das Gremium habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf einen Nachfolger zu einigen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Suche vertraute Personen.
Für die Aktien der HSBC geht es am Mittwoch in London zwischenzeitlich um 0,68 Prozent runter auf 10,804 GBP.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HSBC News
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|02.12.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|29.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|02.12.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2025
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen