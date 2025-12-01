HSBC Aktie
Marktkap. 209,09 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1010 auf 1060 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,60 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,80 £
|Abst. Kursziel*:
-1,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
