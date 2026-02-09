SAFRAN Aktie
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Ken Herbert am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns. Der erhöhte Ausblick bis 2028 sei positiv, die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Rand./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
312,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
334,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
