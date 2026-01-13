HSBC-Aktie fester: Verkauf der Versicherungssparte in Singapur in Erwägung
Die HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge Optionen für ihre Versicherungssparte in Singapur und zu den Möglichkeiten gehört auch ein Verkauf gehört.
Werte in diesem Artikel
Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, arbeitet die Bank zusammen mit einem Finanzberater an einer Überprüfung von HSBC Life (Singapore) Pte. Dieser Bereich könnte mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet werden. Obwohl die Überlegungen noch vorläufig seien, hätten andere Versicherer und Investmentfirmen bereits frühzeitig Interesse gezeigt. HSBC lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.
Die HSBC-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 12,20 Pfund.
DJG/DJN/cbr/sha
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HSBC News
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com