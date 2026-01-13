DAX25.291 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -0,1%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1653 +0,1%Öl65,99 +0,8%Gold4.636 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie zwischen Übernahmefantasie und Eigenständigkeit Commerzbank-Aktie zwischen Übernahmefantasie und Eigenständigkeit
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Medienbericht

HSBC-Aktie fester: Verkauf der Versicherungssparte in Singapur in Erwägung

14.01.26 13:46 Uhr
HSBC-Aktie freundlich: Rückzug aus dem Versicherungssektor in Singapur voraus? | finanzen.net

Die HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge Optionen für ihre Versicherungssparte in Singapur und zu den Möglichkeiten gehört auch ein Verkauf gehört.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
14,12 EUR 0,12 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, arbeitet die Bank zusammen mit einem Finanzberater an einer Überprüfung von HSBC Life (Singapore) Pte. Dieser Bereich könnte mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet werden. Obwohl die Überlegungen noch vorläufig seien, hätten andere Versicherer und Investmentfirmen bereits frühzeitig Interesse gezeigt. HSBC lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.

Wer­bung

Die HSBC-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 12,20 Pfund.

DJG/DJN/cbr/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen