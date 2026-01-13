Risikotransfer

Die Bank HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge die Durchführung eines bedeutenden Risikotransfers (Significant Risk Transfer - SRT) im Zusammenhang mit einem Portfolio von Unternehmenskrediten mit Investment-Grade im Wert von 2 Milliarden Euro.

Die Größe des SRT entspreche etwa 10 Prozent des Referenzportfolios, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültigen Bedingungen des potenziellen Geschäfts seien noch Gegenstand von Gesprächen mit Investoren. Die HSBC wollte dies auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren.

Bei SRTs handelt es sich um eine strukturierte Finanztransaktion (Verbriefung), die es Banken und Kreditgebern ermöglicht, Teile des Kreditrisikos eines Kredit- oder Vermögensportfolios an Drittinvestoren zu übertragen, zum Beispiel durch die Ausgabe von Schuldtiteln oder über synthetische Strukturen wie etwa Garantien. Einer der attraktivsten Aspekte von SRT-Transaktionen ist die Kapitalentlastung. Durch die Auslagerung von Risiken reduzieren Banken das Kapital, das sie für bestimmte Vermögen vorhalten müssen, und schaffen so in ihrer Bilanz Platz für neue Geschäfte.

In London steigt die HSBC-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 12,17 Pfund.

DOW JONES