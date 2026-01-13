DAX25.308 -0,4%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,09 +1,0%Gold4.636 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Risikotransfer

HSBC-Aktie freundlich: Offenbar SRT-Transaktion im Milliardenwert möglich

14.01.26 12:23 Uhr
HSBC-Aktie steigt: Milliarden-SRT-Deal? | finanzen.net

Die Bank HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge die Durchführung eines bedeutenden Risikotransfers (Significant Risk Transfer - SRT) im Zusammenhang mit einem Portfolio von Unternehmenskrediten mit Investment-Grade im Wert von 2 Milliarden Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
14,12 EUR 0,12 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Größe des SRT entspreche etwa 10 Prozent des Referenzportfolios, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültigen Bedingungen des potenziellen Geschäfts seien noch Gegenstand von Gesprächen mit Investoren. Die HSBC wollte dies auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren.

Wer­bung

Bei SRTs handelt es sich um eine strukturierte Finanztransaktion (Verbriefung), die es Banken und Kreditgebern ermöglicht, Teile des Kreditrisikos eines Kredit- oder Vermögensportfolios an Drittinvestoren zu übertragen, zum Beispiel durch die Ausgabe von Schuldtiteln oder über synthetische Strukturen wie etwa Garantien. Einer der attraktivsten Aspekte von SRT-Transaktionen ist die Kapitalentlastung. Durch die Auslagerung von Risiken reduzieren Banken das Kapital, das sie für bestimmte Vermögen vorhalten müssen, und schaffen so in ihrer Bilanz Platz für neue Geschäfte.

In London steigt die HSBC-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 12,17 Pfund.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen