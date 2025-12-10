DAX24.047 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -2,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.334 -0,5%Euro1,1631 ±0,0%Öl62,15 +0,1%Gold4.192 -0,4%
HSBC-Aktie legt nach BofA-Hochstufung zu: Jahreshoch im Visier

10.12.25 11:19 Uhr
HSBC-Aktie profitiert von BofA-Hochstufung - Jahreshoch in Sicht | finanzen.net

Die Aktien der HSBC haben im Vormittagshandel am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
12,50 EUR 0,26 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt gewann der Wert in London 2,04 Prozent auf 10,89 Pfund. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.

Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.

Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.

/mf/mis

LONDON (dpa-AFX)

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu HSBC Holdings plc

05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025HSBC NeutralUBS AG
02.12.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025HSBC NeutralUBS AG
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

