HSBC-Aktie legt nach BofA-Hochstufung zu: Jahreshoch im Visier
Die Aktien der HSBC haben im Vormittagshandel am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt gewann der Wert in London 2,04 Prozent auf 10,89 Pfund. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.
Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.
Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.
/mf/mis
LONDON (dpa-AFX)
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
