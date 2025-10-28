HSBC-Aktie dennoch höher: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn
HSBC Holdings hat im dritten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, der zum Teil auf eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Gerichtsverfahren zurückzuführen ist.
Die britische Bank hatte am Vortag mitgeteilt, dass die Rückstellung für eine Klage im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernie Madoff im dritten Quartal gebucht wurde. Wie HSBC weiter mitteilte, sank der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar. Das Vorsteuerergebnis ging um 14 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar zurück.
HSBC-CEO Georges Elhedery hat die Bank dazu gedrängt, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren: das Privatkundengeschäft in Großbritannien und Hongkong, die Rolle als Verbindungsglied für große Unternehmen zu den globalen Märkten und die Unterstützung wohlhabender Kunden bei ihren Finanzen.
Anfang dieses Monats hatte HSBC den Minderheitsaktionären der Hang Seng Bank angeboten, sie aus dem kleinen Hongkonger Kreditinstituts, das die HSBC seit langem kontrolliert, für insgesamt 13,6 Milliarden Dollar herauszukaufen. Damit will die Bank die Gewinne in einem ihrer Heimatmärkte steigern. HSBC kündigte an, Aktienrückkäufe für drei Quartale aussetzen, um einen Kapitalpuffer gegen Verluste aufzubauen.
Die in Hongkong notierte Aktie der Bank ist im bisherigen Jahresverlauf bis Montag um 35 Prozent gestiegen. Das ist zum Teil auf die nachlassenden Sorgen hinsichtlich der Handelskonflikte zwischen den USA und China zurückzuführen. Aufgrund ihrer Rolle als Schnittstelle zwischen den westlichen und chinesischen Märkten könnten die Geschäfte der HSBC von den handels- und geopolitischen Spannungen zwischen der US-Regierung unter Donald Trump und Peking betroffen sein.
Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen.
In London gewinnt die HSBC-Aktie zeitweise 2,88 Prozent auf 10,33 Pfund.
DOW JONES / LONDON/PARIS (dpa-AFX)
