HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts
HSBC könnte sein Retail-Geschäft in Ägypten zur Disposition stellen.
Wie die Bank mitteilte, will sie die strategischen Optionen für den Bereich prüfen. Das britische Kreditinstitut ist derzeit im Rahmen einer Überprüfung seiner globalen Präsenz dabei, sich aus einzelnen Regionen zurückzuziehen. Das Großkundengeschäft in Ägypten sei nicht betroffen.
Derzeit prüft HSBC auch seine Retail-Geschäfte in Australien, Indonesien und Sri Lanka. Im Juli hatte CEO Georges Elhedery gesagt, dass die Überprüfung des Geschäfts in Bangladesch zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das dortige Retail-Geschäft im zweiten Halbjahr abgewickelt wird.
Im Londoner Handel gewinnt die HSBC-Aktie leichte 0,16 Prozent auf 9,93 Euro.
