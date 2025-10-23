DAX24.203 +0,2%Est505.670 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.868 +0,6%Bitcoin94.465 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,71 +2,1%Gold4.142 +1,2%
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street freundlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts
Strategische Optionen

HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts

23.10.25 17:20 Uhr
HSBC-Aktie etwas höher: HSBC Prüft Ägypten-Geschäft | finanzen.net

HSBC könnte sein Retail-Geschäft in Ägypten zur Disposition stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,42 EUR 0,06 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Bank mitteilte, will sie die strategischen Optionen für den Bereich prüfen. Das britische Kreditinstitut ist derzeit im Rahmen einer Überprüfung seiner globalen Präsenz dabei, sich aus einzelnen Regionen zurückzuziehen. Das Großkundengeschäft in Ägypten sei nicht betroffen.

Derzeit prüft HSBC auch seine Retail-Geschäfte in Australien, Indonesien und Sri Lanka. Im Juli hatte CEO Georges Elhedery gesagt, dass die Überprüfung des Geschäfts in Bangladesch zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das dortige Retail-Geschäft im zweiten Halbjahr abgewickelt wird.

Im Londoner Handel gewinnt die HSBC-Aktie leichte 0,16 Prozent auf 9,93 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
17.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025HSBC NeutralUBS AG
10.10.2025HSBC HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
