Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

LTC-Anlage

So viel hätten Anleger mit einer frühen Litecoin-Investition verlieren können.

Litecoin wurde am 07.12.2020 zu einem Wert von 83,64 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 119,56 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Litecoin am 07.12.2025 auf 81,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.726,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,74 Prozent verringert.

Bei 68,99 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 137,03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net