So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen

Anlage im Check

Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin wurde am 07.12.2020 zu einem Wert von 19.195,41 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in BTC investierten, hätten nun 0,5210 Bitcoin im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 07.12.2025 46.986,41 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 90.192,34 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 369,86 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 76.295,96 USD. Bei 124.774,17 USD erreichte Bitcoin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net