So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen

08.12.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin wurde am 07.12.2020 zu einem Wert von 19.195,41 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in BTC investierten, hätten nun 0,5210 Bitcoin im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 07.12.2025 46.986,41 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 90.192,34 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 369,86 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 76.295,96 USD. Bei 124.774,17 USD erreichte Bitcoin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

