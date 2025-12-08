Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Krypto-Performance im Fokus

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ethereum Anlegern gebracht.

Am 07.12.2020 notierte Ethereum bei 591,87 USD. Bei einer ETH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1690 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 07.12.2025 bei einem ETH-USD-Kurs von 3.052,66 USD 515,77 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 415,77 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 08.04.2025 bei 1.471,59 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net