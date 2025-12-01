DAX23.582 -1,1%Est505.651 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -7,3%Nas23.256 -0,5%Bitcoin73.950 -5,1%Euro1,1632 +0,3%Öl63,33 +0,2%Gold4.244 +0,7%
01.12.25 15:37 Uhr
Experten-Talk: Investieren am Allzeithoch - Chancen nutzen, Risiken verstehen

Die Inflation frisst systematisch Kaufkraft - und genau deshalb führt kein Weg daran vorbei, Geld für sich arbeiten zu lassen. Doch was tun, wenn die Börsen auf Allzeithochs stehen und sich viele fragen, ob der Einstieg jetzt überhaupt sinnvoll ist? Dieser Expertentalk liefert dir dazu klare Orientierung und zeigt, wie du in diesem Umfeld souverän Entscheidungen triffst.

Im Vortrag von Robert Gebert bekommst du spannend aufbereitet, warum Rekordstände nicht automatisch ein Warnsignal sind - aber auch nicht zur Sorglosigkeit verleiten sollten. Du erfährst, welche strategischen Ansätze gerade jetzt interessant sind und wie Profis Chancen erkennen, die hinter der zunehmenden Marktkonzentration oft übersehen werden.

Welche Entscheidungen führen dich zum Ziel? Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen und Strategien kennenlernen, die dir helfen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und dein Vermögen zukunftssicher zu machen.



Dieser Talk liefert dir die notwendigen Werkzeuge und das Wissen, um fundiert zu investieren, statt nur zuzusehen. Wir zeigen dir, wie du Risiken verstehst und Chancen nutzt, auch wenn die Kurse hoch sind. Mach dein Vermögen wetterfest!

» Jetzt Video ansehen und Expertentipps zur Geldanlage erhalten



Dieser Experten-Talk wird dir präsentiert von Solidvest.

Dein Experte im Talk

Robert Gebert Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.





