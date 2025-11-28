DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

28.11.25 08:37 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/48: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Givaudan

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 14: Symrise

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG

Platz 13: TUI

Die britische Investmentbank Barclays hat TUI auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 12: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 11: BioNTech

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Platz 10: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 9: NVIDIA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 8: Siemens Energy

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 7: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 6: Bayer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bayer AG

Platz 5: LEG Immobilien

Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LEG Immobilien

Platz 4: Richemont

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 171 auf 196 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Platz 3: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 2: Deutsche Börse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 1: easyJet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, Vadim Balantsev / Shutterstock.com