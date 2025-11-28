Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Givaudan
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 14: Symrise
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG
Platz 13: TUI
Die britische Investmentbank Barclays hat TUI auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 12: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 11: BioNTech
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images
Platz 10: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 9: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 8: Siemens Energy
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 7: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 6: Bayer
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bayer AG
Platz 5: LEG Immobilien
Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LEG Immobilien
Platz 4: Richemont
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 171 auf 196 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 3: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 2: Deutsche Börse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 1: easyJet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für easyJet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com
Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, Vadim Balantsev / Shutterstock.com