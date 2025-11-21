DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Givaudan Aktie

Marktkap. 32,75 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

09:41 Uhr
Givaudan Buy
Givaudan AG
3.596,00 EUR 37,00 EUR 1,04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffhersteller liege inzwischen klar unter ihrem historischen Schnitt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Auch die Prämie zum MSCI Europe liege auf Zehnjahrestief. Die Expertin hält dies für nicht gerechtfertigt angesichts deutlich höherer Barmittelzuflüsse und Wertsteigerungsoptionen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.900,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.340,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3.357,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.941,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:41 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
11.11.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Lohnende Givaudan-Anlage? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI mittags im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI legt am Mittag zu
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
