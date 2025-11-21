Givaudan Aktie
Marktkap. 32,75 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3400 auf 3900 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffhersteller liege inzwischen klar unter ihrem historischen Schnitt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Auch die Prämie zum MSCI Europe liege auf Zehnjahrestief. Die Expertin hält dies für nicht gerechtfertigt angesichts deutlich höherer Barmittelzuflüsse und Wertsteigerungsoptionen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3.900,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.340,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3.357,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.941,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|09:41
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.