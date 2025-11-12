DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Givaudan Aktie

Givaudan Aktien-Sparplan
3.751,00 EUR +30,00 EUR +0,81 %
STU
3.453,00 CHF +7,00 CHF +0,20 %
SWX
Marktkap. 34,29 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
Barclays Capital

Givaudan Overweight

12:01 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
3.751,00 EUR 30,00 EUR 0,81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 3.900,00 CHF
3.900,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.466,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
3.453,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.855,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

