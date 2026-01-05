DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 adidas A1EWWW Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Givaudan auf 'Equal-weight'

06.01.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.120,00 CHF 14,00 CHF 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 3200 Franken belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen. Bei Givaudan liege die Bewertung derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt und das Risiko sinkender Konsensprognosen sei begrenzt, begründete sie ihr neues Anlagevotum./edh/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Givaudan

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Givaudan

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Givaudan AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Givaudan AG

DatumRatingAnalyst
10:41Givaudan Equal-weightMorgan Stanley
12.12.2025Givaudan BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Givaudan NeutralUBS AG
12.12.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Givaudan BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Givaudan OverweightBarclays Capital
24.11.2025Givaudan BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Givaudan OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:41Givaudan Equal-weightMorgan Stanley
12.12.2025Givaudan NeutralUBS AG
12.12.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Givaudan NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
10.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Givaudan AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen